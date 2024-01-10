F.Bahçe dünya yıldızını kadrosuna katmak üzere!
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Batshuayi ayrılıyor! Yeni adresi... Batshuayi ayrılıyor! Yeni adresi... 01:29
Batshuayi ayrılıyor! Yeni adresi... Batshuayi ayrılıyor! Yeni adresi... 01:29
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10 numara transferinde ters köşe! 10 numara transferinde ters köşe! 01:22
F.Bahçe dünya yıldızını kadrosuna katmak üzere! F.Bahçe dünya yıldızını kadrosuna katmak üzere! 00:32
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