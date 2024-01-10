Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Krunic olmadı Galatasaray'ın gözdesi geliyor

Ara transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak Leonardo Bonucci ile el sıkışan Kanarya'da şimdiki hedef orta saha transferini bitirmek. Rade Krunic için Milan ile ilerleme kaydedemeyen sarı lacivertlilerin, Galatasaray'ın gözdesi için devreye girdiği öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.01.2024- 06:40