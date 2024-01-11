TRANSFER HABERİ | Hedefte 2 dünya yıldızı! Yeni yılın ilk bombası Fenerbahçe'den geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Devre arası transfer dönemi için harekete geçen Fenerbahçe, flaş hamlelere imza atmak istiyor. İtalyan yıldız Bonucci'den sonra bir bomba daha patlatmak üzere olan sarı-lacivertliler 2 dünya yıldızını listeye aldı. Fenerbahçe, o oyuncular için büyük bir transfer harekatı düzenleyecek. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2024- 10:11