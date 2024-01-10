Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe evinde Tümosan Konyaspor'u ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ:

Cezalı ve sakat oyuncularımızın takıma geri dönmeleri beni mutlu ediyor, çünkü takım içinde rekabeti artırabiliyoruz. 3-4 günde bir maç oynadığımız için oyuncularımıza fazla yük bindirmeden, bu sıkışık periyodu bu şekilde atlatmayı planlıyoruz.

Birkaç alternatiflerimiz vardı. Devre arasında transfer yapmak zordur. Alternatifler arasında Bonucci'nin alınmasına yönelik başkanımıza ve yönetimimize rapor verdim. Sağ olsunlar bu konuda çok önemli bir çaba gösterdiler. Sağlık kontrollerinden sonra oturup konuşacağız.