Rade Krunic transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe resmi teklifi vermiş, Milan'ın ise cevabı...

Son dakika transfer haberi: Ocak ayı transfer dönemi için Fenerbahçe çalışmalarını son hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip orta sahaya takviye yapmak isterken, bu mevkide en çok ismi anılan oyuncu Rade Krunic. Alınan haberlere göre Fenerbahçe yıldız oyuncu için Milan'a teklif vermiş. İtalyan devinin cevabı ise... Detaylar haberimizde (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.01.2024- 06:40