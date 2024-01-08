Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakasında 10 Ocak Çarşamba günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 2 grup halinde pas antrenmanıyla devam etti. Çalışma, çift kale maçlarla tamamlandı.

İstanbulspor karşısında dün ilk 11'de sahaya çıkan isimler, yenileme antrenmanı yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp, yarın yapacağı antrenmanla Tümosan Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.