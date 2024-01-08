FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko Leonardo Bonucci'yi ikna etti! Sözleşme detayları belli oldu
Devre arasında savunmaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de gözler Leonardo Bonucci'ye çevrildi. İtalyan stoperi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertli ekip temaslarını sürdürüyor. İtalyan basını, tecrübeli stoperin kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceğini iddia etti. 36 yaşındaki oyuncuyu ise Edin Dzeko'nun ikna ettiği ifade edildi. İşte Bonucci'nin maliyeti... | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 08.01.2024- 23:37