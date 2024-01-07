Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Cengiz Ünder'in şov yaptığı maçta rakibini 5-1 mağlup eden sarı lacivertli takımda teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI

"KAZANMAYA GELMİŞTİK"

"Kazanmaya gelmiştik. Cengiz'in ilk golü bize moral verdi. Oyunun başından sonuna kadar enerjimiz çok yüksekti. Sonuçta 5-1 kazandık, haklı bir galibiyet elde ettik.

"TARTIŞMALI POZİSYONLAR VAR"

"Yediğimiz gole hemen cevap verdik. Baştan sona kazanma enerjimiz yüksekti. Biz bugün biraz daha kontrollü, topu tutarak oynayabilirdik. Gol kaçırdıkça, kaçırdığımız telafi etmek için hemen atalım dedik ve oyun gitgele döndü, rakibe böyle pozisyonlar verdik. Normalde bu kadar pozisyon vermiyorduk. Bu maçı analiz edeceğiz, oyuncularımızla tartışacağız, konuşacağız. Sonuçta 5-1 kazandık. Takımımın coşkusu, enerjisi beni mutlu ettik. Kaçan penaltı var, direkten dönen var, tartışılan 1-2 penaltı pozisyonu var. Sonuçta 3 puanı aldık. Güzel bir şekilde çarşamba günkü maçın hazırlıklarına yarın başlayacağız."

"KAZANMAYA ODAKLI BİR TAKIMIZ"

"Sürekli çalışıyoruz. Kazanma odaklı bir takımız, her maçı kazanmak istiyoruz. Kazanmak için güçlü oyun ve gol atmak gerekiyor. Goller için hücum opsiyonlarımızı artırıyoruz. Bugün 2 yeni opsiyon kattık. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek."

"BU SENE ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUZ"

Bu sene bol gollü sezon oluyor bizim için. Yeni yıla böyle bir galibiyetle başlamak mutluluk verici. Takımın coşkusu, iştahı mutlu etti. Taraftarımız da bizi deplasmanda kendi evimizde hissettirdi. Hafta içi erteleme maçı var, Konyaspor'a karşı. Liderliğimiz devam ediyor. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Yolumuza bakıyoruz. Lideriz ve lider devam etmek istiyoruz. Bu sene farklı bir sene bizim için. Çok iştahlıyız. Bu sene şampiyonluğu istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ne olur bilmiyoruz. Hakkımızda hayırlısı... Tüm takımı tebrik ediyorum.

"FENERBAHÇE TARAFTARI HE ZAMAN İYİ"

Fenerbahçe taraftarı her zaman böyle, iyi ve kötü gitse de... İyi kötü fark etmiyor. Bazen saha içinde istenilen sonucu alamıyoruz ama destek hep devam ediyor. Kağıt üstünde deplasmandaydık ama evimizde hissettik. Desteklerini esirgemediler. Umarım bugün onları mutlu etmişizdir."