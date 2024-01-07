Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerde bu mücadelede 4 gol atan Cengiz Ünder maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İŞTE CENGİZ'İN SÖZLERİ:

Kariyerimde ilk defa hat-trick yaptım. Fenerbahçe'de nasip oldu. Gururluyum, mutluyum. Çok iyi çalışıyorum ve karşılığını 4 golle aldım. Performansımdan dolayı mutluyum. Antrenmanlardan sonra takım olarak şut idmanı yapıyoruz. Ben de kariyerimin başından beri şutlara çalışıyorum. Çalıştıkça oluyor.

1 ve 3. golümü çok beğendim. 1. golüm, Roma'da oynarken Inter ve Frosinone'ye attığım gollere çok benziyordu.