Transferde ortalık karıştı! Fenerbahçe ve Martial...
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Kanarya, Manchester United forması giyen Anthony Martial'in transferi için harekete geçmişti. Ancak Fransız yıldızın transfer durumuna dair sürpriz bir haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 06.01.2024- 11:36 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024- 11:38