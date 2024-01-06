Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Kanarya, ara transferde önemli futbolcularla kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin gündemine flaş bir isim geldi. Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen o yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.01.2024- 10:04 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024- 10:08