TRANSFER HABERLERİ: Yıldız isim adım adım Fenerbahçe'ye! Bonservissiz gelecek

Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, devre arasında yapacağı takviyelerle birlikte şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Defans hattını daha da alternatifli bir hale getirmek sarı-lacivertliler, yıldız isim için temas kurdu. Deneyimli oyuncu bonservisini alıp Kanarya'ya imza atmanın formülünü arıyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.01.2024- 06:40