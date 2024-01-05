Fenerbahçe, stoper sıkıntısını çözmek için dört koldan çalışıyor.
TRANSFER HABERLERİ: Yıldız isim adım adım Fenerbahçe'ye! Bonservissiz gelecek
Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, devre arasında yapacağı takviyelerle birlikte şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Defans hattını daha da alternatifli bir hale getirmek sarı-lacivertliler, yıldız isim için temas kurdu. Deneyimli oyuncu bonservisini alıp Kanarya'ya imza atmanın formülünü arıyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Atletico Madrid'in kapısını Çağlar Söyüncü için çalan ancak olumsuz yanıt alan sarı-lacivertlilere Stefan Savic önerildi.
İspanyol kulübü ile sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan 32 yaşındaki Karadağlı oyuncuyu ikna etmek Dzeko'ya düştü.