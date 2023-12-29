Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa final maçı iptal edildi. Galatasaray cephesinden A Spor'a gelen açıklamalara göre, 2023 Turkcell Süper Kupa final maçı iptal oldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk pankartı ve tişörtlerine izin verilmeyince sahaya çıkmayı reddetti. Bunun üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında toplantı yapıldı.

Galatasaray cephesinden A Spor muhabiri Emre Kaplan'a gelen açıklamalara göre; 2023 Turkcell Süper Kupa iptal edildi.

Son gelişmeleri aktaran Emre Kaplan, "Bunun gün içerisinde gerçekleşen belli sebepleri var. Galatasaray teknik heyeti ve futbolculardan ulaştığımız isimler bunu ifade etti. Artık G.Saray cephesinde dönüş hazırlıkları başladı." ifadelerini kullandı.

Emre Kaplan gün içerisinde yaşanan gelişmeleri şu şekilde aktardı:

18.30 sularında Galatasaray'dan malzemeciler stadyuma gitmişlerdi. Yaklaşık saat 20.30 sıralarında G.Saray'a ait olan malzemeler toplanarak dönüş hazırlıkları başlandı. Zirve devam ediyor ama maçın iptal edildiğini net olarak ifade edebiliriz. Teknik heyet ve oyuncular bu akşam İstanbul'a dönecekleri bilgisini doğruladılar.

Galatasaray'ın malzemecileri stattan böyle ayrıldı: