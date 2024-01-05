Fenerbahçe devre arası transfer döneminde kadrosuna kaliteli bir stoper katmak için çalışmalarını hızlandırdı.
Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transferde rakip çıktı
Devre arası transfer döneminde stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Porto'da forma giyen yıldız ismi listesine almıştı. Sarı-lacivertlilere transferde ise rakip çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerin listesine son giren isim Porto'nun 1.96'lık kulesi David Carmo oldu.
Fotomaç'ın haberine göre; 24 yaşındaki oyuncu için ilk teması sportif direktör Mario Branco gerçekleştirdi.