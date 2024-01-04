FENERBAHÇE HABERLERİ - Rade Krunic'e sürpriz talip! Transfer savaşında flaş Galatasaray detayı

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. 11 Ocak'ta başlayacak devre arası transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapacak olan sarı-lacivertli ekibin listesindeki ilk isim Rade Krunic. Ancak Boşnak futbolcuya İtalyan ekibi talip oldu. Ayrıca transfer savaşında flaş Galatasaray detayı bulunuyor. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)