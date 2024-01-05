Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Riyad'da oynanması planlanan fakat daha ileri bir tarihe ertelenen 2023 Turkcell Süper Kupa'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, Süper Kupa finalinde yabancı hakem istediklerini fakat Galatasaray'ın bunu istemediğini dile getirdi. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk'te çıktığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan'da oynanaması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa finaliyle ilgili de konuşan Koç, finali yabancı bir hakemin yönetmesini istediklerini belirtirken, TFF'nin bu öneriye sıcak baktığını ancak Galatasaray'ın reddettiğini açıkladı.

Ali Koç konuyla ilgili, "Süper Kupa maçı yurt dışında olursa yabancı hakem kadrosu da olabilir diye düşündük. Bu öneriyi getirdik. TFF de sıcak baktı. Rakibimiz sıcak bakmadı. Zaman içinde öğrendik bunu. TFF yöneticileri sıcak baktı. Yurt dışında elit Türk hakemler var, Hollanda'da Serdar Gözübüyük ile temasa geçildi, TFF temasa geçmiş. Serdar Bey de gurur duyacağını söyledi." ifadelerini kullandı.