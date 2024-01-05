Ali Koç'tan başkanlık açıklaması! "Önümüzdeki kongrede..."
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün bir sonraki seçiminde aday olup olmayacağı sorularına yanıt verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.01.2024- 23:38 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024- 23:39
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Habertürk'e konuşan Koç, sarı-lacivertlilerin sezon sonunda gerçekleştireceği Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.
Ali Koç, "Önümüzdeki kongrede aday olmayı düşünmüyorum. Şu anda arzum ikinci dönemimin sonunda başkanlığı bırakmak" dedi.
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