Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Riyad'da oynanması planlanan fakat daha ileri bir tarihe ertelenen 2023 Turkcell Süper Kupa'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, Süper Kupa finalinde yabancı hakem istediklerini fakat Galatasaray'ın bunu istemediğini dile getirdi. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)