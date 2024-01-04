Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.
TRANSFER HABERLERİ: Fransız basını duyurdu! Fenerbahçe'den Tolisso bombası
Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen ve Rade Krunic'i liste başına yazan Fenerbahçe, yıldız ismin alternatifini Lyon forması giyen Corentin Tolisso olarak belirledi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerde öncelik orta saha transferine verildi.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, Rade Krunic için büyük çaba sarf ediyor.