THY EuroLeague'de 18. hafta heyecanı bugün oynanan Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçıyla başladı.
THY EuroLeague'de oynadığı son 4 maçta parkeden galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Sırbistan temsilcisini mağlup edip galibiyet serisini sürdürmek istiyor
Kızılyıldız ise son maçında Yunan ekibi Panathinaikos'a 82-65 mağlup olmuştu.
Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR:
1.Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 26- 18 Kızılyıldız
2. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 35 -34 Kızılyıldız
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