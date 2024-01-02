Fenerbahçe - Kızılyıldız (CANLI SKOR) THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 18. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Kızılyıldız'ı konuk ediyor. THY EuroLeague'de oynadığı son 4 maçta parkeden galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Sırbistan temsilcisini mağlup edip galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Kızılyıldız ise son maçında Yunan ekibi Panathinaikos'a 82-65 mağlup olmuştu. Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.01.2024- 20:40 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024- 21:43