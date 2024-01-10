Şampiyonluk yarışında yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, İtalyan yıldız Leonardo Bonucci ile anlaştı. Tecrübeli oyuncu, sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi. | Fenerbahçe haberleri

Şampiyonluk yarışında yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, İtalyan yıldız Leonardo Bonucci ile anlaştı. Tecrübeli oyuncu, sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertlilerle 6 aylık sözleşme imzalayacak olan Bonucci, 1.3 milyon Euro maaş alacak.