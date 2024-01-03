TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe yeni kanadını İngiltere'de buldu! Bonservisi dudak uçuklattı
Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, kadroda bazı değişikliklere gitmeyi planlıyor. Sarı-lacivertlilerde Ryan Kent'in ocak ayı sonuna kadar takımdan ayrılması düşünülürken, kurmayların hücum hattına takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kanarya'nın listesinde bulunduğu yıldız oyuncunun bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Ali Genç| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 03.01.2024- 17:13