TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe yeni kanadını İngiltere'de buldu! Bonservisi dudak uçuklattı

Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, kadroda bazı değişikliklere gitmeyi planlıyor. Sarı-lacivertlilerde Ryan Kent'in ocak ayı sonuna kadar takımdan ayrılması düşünülürken, kurmayların hücum hattına takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kanarya'nın listesinde bulunduğu yıldız oyuncunun bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)