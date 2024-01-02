Trendyol Süper Lig'de liderlik konumunda bulunan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Flaş transfer iddiası! Fenerbahçe'den kanat hamlesi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Devre arası transfer döneminde yapacağı takviyelerle birlikte şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe için, Fransız basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte o isim ve detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-lacivertliler devre arasında yapacağı takviyelerle birlikte sezon sonunda şampiyonluk hedefliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal, takım hakkındaki raporunu yönetime iletti.