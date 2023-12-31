Fenerbahçe istiyordu Liverpool devreye girdi! Transferde beklenmedik haber

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler ocak ayında önemli futbolcuları kadrosuna katarak sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Ancak transfer görüşmelerini sürdüren Kanarya'ya beklemediği bir haber geldi. Fenerbahçe'nin istediği o yıldız için Liverpool'un devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)