TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İngiltere harekatı! İşte Senegalli stoper için yapılacak teklif

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, öncelikli olarak savumayı güçlendirmek istiyor. Bunun için planını yapan yöneticiler, İngiltere'de harekat yapacak. Fenerbahçe'nin hedefindeki oyuncu belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.12.2023- 06:40