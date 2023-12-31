Fenerbahçe, uzun süren Şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den İngiltere harekatı! İşte Senegalli stoper için yapılacak teklif
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, öncelikli olarak savumayı güçlendirmek istiyor. Bunun için planını yapan yöneticiler, İngiltere'de harekat yapacak. Fenerbahçe'nin hedefindeki oyuncu belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli ekip bunun için sezon sonunda birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı.
Bu hamleler ile birlikte Kanarya, 44 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.