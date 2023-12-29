Fenerbahçe ile Galatasaray ATV ekranlarında kapışacak... Saat 20.45'te başlayacak dev maçta şampiyon 65 milyon, ikinci 43 milyon lira kazanacak. Süper Kupa bugün sahibini buluyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşı karşıya gelecek. Al-Awwal Stadı'ndaki maç saat 20.45'te başlayacak. Maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Türk futbolunun iki dev çınarı Galatasaray ile Fenerbahçe, 5 gün aradan sonra ikinci kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda karşılaşan iki takım birbirine üstünlük kuramamış ve maç golsüz sonuçlanmıştı.

3 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile oynadığı son 10 karşılaşmada üstünlük kurdu. İki takım arasında tamamı Süper Lig'de yapılan maçlarda Galatasaray 4, Sarı-Lacivertliler ise 2 galibiyet alabildi. 4 derbi ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'la oynadığı son 10 derbide 2 galibiyet alabilen Fenerbahçe, son 3 maçta rakibine gol atamadı. Hatta isabetli şut bile bulamadı.