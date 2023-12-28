Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, yarın Süper Kupa maçında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşılaşacak. Mücadelenin oynanacağı statta sarı-lacivertliler son çalışmasını yaptı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı.

Sarı-lacivertli ekipte Samet Akaydin teknik ekip kararıyla takımda yer almadı. Becao, Zajc ve Peres ise sakatlıklarından dolayı uzun yolculuktan etkilenmemeleri için kafileye dahil edilmedi.