FENERBAHÇE HABERLERİ - Rade Krunic'te sona gelindi! Transferde ödenecek bonservis bedeli...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli ekip ocak ayında orta saha hattına takviye yapmayı planlıyor. Yönetim, yaz transfer döneminde Rade Krunic'i kadrosuna katmak için yoğun bir çalışma yürüttü. Milan'da kalmayı tercih eden Krunic, ocak ayında İtalyan ekibine veda edecek. Sarı-lacivertliler Boşnak oyuncuya devre arasında kavuşacak. İşte Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis bedeli... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.12.2023- 06:40