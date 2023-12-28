Son dakika spor haberi: Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 17. haftasında Anadolu Efes sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor. Müsabakayı haberimizden CANLI takip edebilirsiniz...

THY Euroleague'in 17. haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat 20.30'da başladı ve S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR

1. çeyrek: A. Efes 29-29 F.Bahçe Beko

2. çeyrek: A. Efes 52-47 F.Bahçe Beko

3. çeyrek oynanıyor: A. Efes 68-69 F.Bahçe Beko

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İŞTE SON DURUMLARI

Çıktığı 16 maçta 7 galibiyet ve 9 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Maccabi Tel Aviv ve Bayern Münih'e deplasmanda, Baskonia'ya da evinde yenilen lacivert-beyazlı takım 13. sırada bulunuyor.

Dimitris Itoudis'le yolları ayırıp Sarunas Jasikevicius'la anlaşan Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörüyle çıkışa geçti. 16 maçta 9 galibiyeti bulunan sarı-lacivertli takım, 7 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı.