TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız Barcelona'nın gündemine girdi! Herkes bunu konuşacak
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da ocak ayında takıma katılacak isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular da büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin yıldız ismiyle ilgili İspanya'dan bomba bir iddia geldi. Fenerbahçeli o futbolcunun Barcelona'nun gündemine girdiği kaydedildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 27.12.2023- 09:23