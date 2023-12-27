Fenerbahçe'ye Süper Lig'den transfer! Bonservis ücreti: 15 milyon Euro

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddia geldi. Brezilya basını, sarı lacivertlilerin Süper Lig'den sürpriz bir futbolcuya talip olduğunu açıkladı. Kanarya'nın ocak ayında kadrosuna katmak istediği o yıldız için ise 15 milyon Euro bonservis ücreti istendiği öğrenildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)