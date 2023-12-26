FENERBAHÇE HABERİ: Rade Krunic transferinde flaş gelişme! Herkes şaştı kaldı

Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Orta saha bölgesine takviye yapmayı planlayan Kanarya, yaz aylarında transferi için uğraş verdiği Rade Krunic için tekrardan devreye girmişti. Ancak İtalyan basını, 30 yaşındaki yıldızın transferine dair herkesi şaşırtan bir haber yayınladı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)