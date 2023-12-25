Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta kapanış maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 98-56 mağlup etti.

Müsabakaya sert savunmayla başlayan Fenerbahçe Beko, hücumda Tarık Biberovic'le etkili oldu. Genç oyuncu üst üste ürettiği 8 sayıyla skoru 8-0'a getirdi. Çeyrekte ilk 5 dakikalık bölüm 13-4 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle geçilirken, sarı-lacivertli takımın bütün sayıları Tarık Biberovic'ten geldi. Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 29-14 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyoduna da hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Papagiannis ve Yam Madar'ın pota altından sayılarıyla 10-0'lık seri yakalayarak skoru 14-39'a getirdi. Sarı-lacivertli ekibin sert savunması karşısında Darüşşafaka Lassa, periyodun ilk 6 dakikalık bölümünde yalnızca 2 sayı bulabildi: 16-39. Kalan sürede iki takım da karşılıklı basketler bulurken, Fenerbahçe Beko soyunma odasına 51-29 önde gitti.

İlk yarıda olduğu gibi sert savunmayla mücadeleye başlayan Fenerbahçe Beko, devreye 5-0'lık seriyle başladı. Maç boyunca sürdürdüğü üstün oyununa bu periyotta da devam eden sarı-lacivertli takım, 3. periyodu 76-41 önde geçerken karşılaşmayı da 98-56 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 10. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Lassa ise 7. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Musa Kazım Çetin, Murat Ciner

Darüşşafaka Lassa: Can Korkmaz 14, Berk Demir, Timma 14, Muhsin Yaşar 8, Abdur-Rahkman 7, Tolga Kay, Carlton 13, Doruk Dora, Bora Yaşar

Fenerbahçe Beko: Şehmuz Hazer 5, Sertaç Şanlı 5, Melih Mahmutoğlu 9, Tarık Biberovic 29, Guduric 10, Yam Madar 14, Papagiannis 12, Pierre 3, Emre Ekşioğlu 5, Sestina 6, Yiğit Hamza Mestoğlu

1. Periyot: 14-29

Devre: 29-51

3. Periyot: 41-76