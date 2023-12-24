Fenerbahçe Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği derbinin VAR hakemi ise Mustafa İlker Coşkun oldu. | Fenerbahçe-Galatasaray derbi haberleri (FB-GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam dev bir derbi oynanacak. Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Derbi öncesi, karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu. TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre mücadelenin VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak.

AVAR'da ise Özgür Yankaya ve Kerem Ersoy görev yapacak.