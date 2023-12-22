Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
TRANSFER HABERİ - Menajeri açıkladı! Fenerbahçe ile başka bir isim için görüşmüş
Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Atletico Madrid'in yıldızı Stefan Savic'in adı sarı-lacivertlilerle anılıyordu. Oyuncunun menajeri transfer iddialarını yalanlarken, yönetim ile başka bir futlbolcu için görüştüğünü açıkladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip gelecek hafta evinde Galatasaray'ı konuk edecek.
Kanarya dev derbiyi kazanıp şampiyonluk yarışında avantaj sahibi olmak istiyor.