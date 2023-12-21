Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Transferden vazgeçildi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile hafta sonu derbi maçına çıkacak. Bunun için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekibe flaş bir haber geldi. O yıldız için transferden vazgeçildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)