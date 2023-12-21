Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor'la karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Transferden vazgeçildi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile hafta sonu derbi maçına çıkacak. Bunun için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekibe flaş bir haber geldi. O yıldız için transferden vazgeçildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Sarı-lacivertliler mücadeleyi 4-3'lük skorla kazandı ve ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.
Kanarya'nın gollerini Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi (3) kaydetti.