Transfer döneminde adından söz ettiren Fenerbahçe'nin ilk takviyelerinden biri Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent olmuştu.
Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! 2 talip birden
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: UEFA Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan ve Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe'de, flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde son 3 lig maçının kadrosuna giremeyen yıldız isme, 2 talip birden çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-lacivertliler İngiliz kanat oyuncusuyla anlaşma sağlamış ve bonservis bedeli ödememişti.
27 yaşındaki oyuncu İskoç ekibiyle yeni mukaveleye imza atmamış ve yeni maceralara yelken açmıştı.