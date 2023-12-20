Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Mondihome Kayserispor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler bu kritik maçtan 4-3'lük skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada gol perdesini 8. dakikada Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açtı.

Ardından 40. dakikada Kanarya'dan Batshuayi skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarıda 45+4. dakikada Kayserispor'dan Keman skoru 2-1'e getirdi.

İlk yarı bu gollerle Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 50. dakikada Batshuayi bir kez daha sahneye çıktı ve kaydettiği gol ile takımının 3. golünü kaydetti.

56. dakikada bu kez Kayserispor'dan Thiam penaltıdan kaydettiği gol ile skoru 3-2'ye getirdi.

Mücadelenin 73. dakikasında Kayserispor'dan Cardoso ağları sarsarak skoru denge getirdi.

Karşılaşmada 79. dakikada Batshuayi takımının 4. golünü kaydetti ve skoru 4-3'e getirirken hat trick yapmayı başardı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Fenerbahçe sahadan 4-3'lük skorla galip ayrıldı ve diğer hafta Galatasaray'ı evinde konuk edeceği dev derbi öncesi hata yapmadı.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe 43 puanla ligde lider konumda yer aldı.

FRED DERBİDE YOK!

Fenerbahçe'de Fred karşılaşmanın 90+7. dakikasında hakeme yaptığı itiraz nedeniyle Zorbay Küçük tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Yıldız oyuncu Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

MERT HAKAN YANDAŞ BİR DİĞER KIRMIZI KART GÖREN İSİM OLDU!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Fred'in ardından 2. sarı karttan kırmızı kartla kenara geldi.