Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan Yandaş, Mondihome Kayserispor maçında kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. İki yıldız, sarı lacivertlilerin gelecek hafta oynayacağı Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ike karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertlilerde Fred ve Mert Hakan Yandaş, mücadelenin son anlarında hakeme yaptıkları itirazın ardından kırmızı gördü.

Hakem Zorbay Küçük, Fred'e direkt olarak kırmızı kart gösterdi. Zorbay Küçük, Mert Hakan Yandaş'a ise ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

Böylelikle Fenerbahçe'nin iki yıldızı da gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

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