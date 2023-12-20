Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Mondihome Kayserispor'la karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanıp liderliğini sürdürmek ve Galatasaray derbisi öncesi ligde takılmak istemiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Mondihome Kayserispor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Mücadeleye dair tüm bilinmesi gerekenler haberimizde...

KAYSERİSPOR - F.BAHÇE İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Hosseini, Attamah, Gökhan, Karimi, Kartal, Kemen, Cardoso, Boa Morte, Thiam.

F.Bahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Serdar, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 17:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

F.BAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında 5 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Samet Akaydın'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Edin Dzeko ile Miha Zajc ve Ryan Kent zorlu deplasmanda forma giyemiyor.

İRFAN VE CRESPO SINIRDA

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli takımda üçer sarı kartları bulunan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında da aynı durumu yaşamaları halinde derbide forma giyemeyecek.

F.BAHÇE DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 7 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor ve Beşiktaş'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 19 puan topladı. Dış sahada Galatasaray ile birlikte en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, 7 maçın 6'sında ise kalesini gole kapattı.

KAYSERİSPOR'DAN 7 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde çıkışını sürdüren Kayserispor, son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ile 19 puan topladı. Ligde 3. sıraya kadar yükselen Kayseri ekibi sahasında ise mağlubiyet yaşamadı. İç sahada 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALIYOR

Kayserispor - Fenerbahçe maçını hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve İlker Takpak yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi Yiğit Arslan.