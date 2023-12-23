Fenerbahçe şampiyonluk yolunda doludizgin gidiyor.
Dusan Tadic'in arkadaşı Fenerbahçe'ye geliyor! Menajeri transfer görüşmelerini doğruladı
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli ekip devre arasında orta saha rotasyonunu kuvvetlendirmek için birçok isimle görüşmelerin sürdürüyor. Kanarya'nın yıldız ismi Dusan Tadic'in milli takımdan arkadaşı ocak ayında imzayı atabilir. Yıldız oyuncunun menajeri transfer görüşmelerini doğruladı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Dev derbiyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.