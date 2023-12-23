Dusan Tadic'in arkadaşı Fenerbahçe'ye geliyor! Menajeri transfer görüşmelerini doğruladı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli ekip devre arasında orta saha rotasyonunu kuvvetlendirmek için birçok isimle görüşmelerin sürdürüyor. Kanarya'nın yıldız ismi Dusan Tadic'in milli takımdan arkadaşı ocak ayında imzayı atabilir. Yıldız oyuncunun menajeri transfer görüşmelerini doğruladı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)