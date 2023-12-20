Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal maç öncesinde konuştu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÖNEMLİ BİR MAÇ"

Sonuçta gerçekten son dönemde Recep Hoca ile birlikte önemli bir çıkış yakaladı Kayserispor. İyi mücadele ediyorlar, iyi sonuçlar alıyorlar. Biz de futbol oynayan takımlardan birisiyiz. Kendimize göre güçlü bir oyunumuz var. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir maç. Kazanmak istiyoruz. 3 puanla evimize dönmek istiyoruz.

"SIRADA DERBİ VAR"

Bugüne gelinceye kadar derbiyle ilgili hiçbir şey konuşmadık. Sadece Kayserispor maçına odaklandık. Buraya böyle hazırlanarak geldik. İnşallah çalışmalarımız sahaya güzel bir şekilde yansır. Ondan sonra derbiyi düşüneceğiz.