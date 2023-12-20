Fenerbahçe istemişti! Lucas Moura'dan sözleşme ve transfer kararı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Fenerbahçe için şu ana kadar işler yolunda gidiyor. Sarı-lacivertliler Konferans Ligi'nde son 16'ya adını yazdırırken, ligde ise lider konumda bulunuyor. Devre arası transfer dönemi için F.Bahçe'nin ilgilendiği Lucas Moura, geleceği konusunda kararını verdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.12.2023- 12:04