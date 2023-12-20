Galatasaray ile Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk yarışına girdi.
Fenerbahçe ile Galatasaray dünya yıldızının peşinde! Kıyasıya yarış sürüyor
Son dakika transfer haberi: Sezona bomba gibi başlayan Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile Galatasaray bir transfer yarışına daha girdi. Dünya yıldızı için mücadele eden iki ekibe bir engel çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
İki dev takım liderliği paylaşıyor.
40 puanları olan ekiplerden sarı-lacivertliler, averjla önde bulunuyor.