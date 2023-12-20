Fenerbahçe ile Galatasaray dünya yıldızının peşinde! Kıyasıya yarış sürüyor

Son dakika transfer haberi: Sezona bomba gibi başlayan Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile Galatasaray bir transfer yarışına daha girdi. Dünya yıldızı için mücadele eden iki ekibe bir engel çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)

MAHMUD ÇAPUTLU| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.12.2023- 12:44 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023- 12:47