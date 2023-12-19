Fenerbahçe, antrenmanda sakatlanan Ediz Dzeko için açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli ekip, yıldız oyuncunun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN PAYLAŞIM:
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko'nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Sağlık Durumu Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko'nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir @AcibademSaglik Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde… pic.twitter.com/PBc89KSYYN— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 19, 2023