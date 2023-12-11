TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'li Sebastian Szymanski Avrupa devlerinin yakın markajında!
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Beşiktaş deplasmanında 3-1'lik skorla galip ayrılan Fenerbahçe'de maçta takımının son golüne imza atan Sebastian Szyamsnki, bu sene sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla adeta izleyenleri büyülüyor. 24 yaşındaki futbolcunun performansı Avrupa devlerinin de dikkatinden kaçmazken Polonyalı oyuncu sıkı takibe alındı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 11.12.2023- 06:40