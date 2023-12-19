71 GOLÜN SADECE 8'İ DURAN TOPTAN Hürriyet 'in OPTA verilerinden derlediği habere göre, liderlik koltuğunda oturan 40 golle en skorer takım olan Fenerbahçe ile ikinci Galatasaray 'ın (31 gol) kadrolarındaki yıldızlar dikkate alınınca duran top performanslarının vasatın altında kaldığı ortaya çıkıyor.

EN GOLCÜ KASIMPAŞA

Duran toplardan en çok gol bulan takım Kasımpaşa (8). Kayserispor 7 golle ikinci sırada. Duran topların en golcü üçüncü ekibi Beşiktaş (6) olurken, İstanbulspor ise hiç gol atamadı. Sarı siyahlılar aynı zamanda duran toplardan en çok gol yiyen ekip(8).