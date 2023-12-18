Fenerbahçe yaz transfer döneminde temaslarda bulunduğu Alfredo Morelos'u İstanbul'a getirmiş fakat futbolcunun transferini gerçekleştirememişti.
Sarı-lacivertlilere transferinin gerçekleşmemesinin ardından Brezilya Ligi ekiplerinden Santos'a imza atan Morelos, Santos ile 2025 yılı sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.
Öte yandan Morelos'un Brezilya serüveni adeta kabus gibi başladı.
Sakatlığı nedeniyle ligdeki 9 maçı kaçıran deneyimli golcü, 4 maçta da yedek bekleyip oyuna dahil olmadı.
Ligde 3 maça çıkıp sadece 76 dakika süre alabilen Alfredo Morelos skor katkısı veremedi.
Öte yandan Santos tarihinde ilk defa küme düştü.