Miguel Crespo'nun menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerde ocak ayında takıma dahil olacak isimlerin yanı sıra gidecek futbolcular da büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda Kanarya'da Miguel Crespo'nun, Avrupa kulüpleri tarafından takip edildiği belirtilmişti. Portekizli oyuncunun menajerinden transfere dair açıklama geldi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.12.2023- 21:39