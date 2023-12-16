Fenerbahçe'ye transferde Sevilla şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'ye transferde Sevilla şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de gözler artık transfere çevrildi. Ocak ayında birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı lacivertliler, transfer listesine önemli yıldızları almıştı. Ancak İspanyol ekibi Sevilla'nın, Kanarya'nın istediği o isim için harekete geçeceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)