FERDİ KADIOĞLU: BEN BİLE ŞAŞIRIYORUM!

Güzel bir galibiyet elde ettiklerini belirten Ferdi Kadıoğlu, "Harika bir galibiyet elde ettik. Hem gol için hem de galibiyet için çok mutluyum. Grubu lider bitirmek de bizler için iyi bir şey. Bir tur atlayacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hedeflerimize doğru gidiyoruz." dedi.