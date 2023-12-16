Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi, değerine değer katmaya devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu paylaşılamıyor! 6 kulüp...
Fenerbahçe'de gerek oyun gerek fiziksel olarak gösterdiği gelişimle sarı-lacivertlilerde kariyer sezonunu geçiren Ferdi Kadıoğlu Avrupa devlerinin paylaşılamayan futbolcusu oldu. 6 kulüp birden oyuncuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte o takımlar...
Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi, değerine değer katmaya devam ediyor.
24 yaşındaki oyuncu, Hem sarı-lacivertli forma altında hem de milli takımda gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı.
Yıldız futbolcu, Spartak Trnava karşısındaki oyunuyla da kendisini izleyenlere resital sundu.