UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup etti. Mücadeleden sonra sarı-lacivertli ekibin yıldız isimlerinden Dusan Tadic önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE TADIC'İN SÖZLERİ:

Önemli bir galibiyetti, grubu lider tamamladık. Gruptaki son maçtan dolayı kendimizi taraftara affettirmemiz gerekiyordu. Aynı şekilde devam etmek ve kupalar kazanmak istiyoruz. Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon olmak istiyoruz. Bir makine gibi olmamız gerekiyor, art arda golleri atabilmeliyiz. Fenerbahçe gibi büyük bir camianın hak ettiği mentalite bu.